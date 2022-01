[아시아경제 황준호 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 74,400 전일대비 1,400 등락률 -1.85% 거래량 79,287 전일가 75,800 2022.01.25 11:08 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-24일한국투자증권 '한국투자웰링턴글로벌이노베이션펀드' 출시[e공시 눈에 띄네] 코스피-13일 close 자회사 한국투자증권은 영업점 고객을 대상으로 '연금저축 입금 이벤트'를 진행한다고 25일 밝혔다.

오는 3월말까지 한국투자증권 연금저축펀드 계좌로 400만원 이상 자산을 입금하거나 타사 계좌의 상품 및 현금을 이전하면 입금액에 따라 최대 5만원의 백화점 모바일상품권을 지급한다. 대상은 한국투자증권 영업점 가입 고객이다.

TDF(타깃데이트펀드) 가입 혜택도 제공한다. 연금 계좌를 통해 한국투자신탁운용 등 지정 운용사의 TDF에 가입하면 최대 15만원의 모바일 문화상품권을 제공한다. TDF는 투자자가 미리 정한 은퇴 시점(Target Date)에 맞춰 위험 자산과 안전 자산의 투자 비중을 자동으로 조정하도록 설계된 자산배분 펀드다.

