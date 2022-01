신화아이티, 美 AR기기 2차전지 소재 공급…MOU→대량생산 체제 성과

[아시아경제 박형수 기자] 2차전지 소재업체 신화아이티가 미국의 글로벌 2차전지 기업에 메타버스 증강현실(AR) 기기용 고성능 리드탭 생산 공급에 나선다. 신화아이티는 전기차에 이어 메타버스 AR 기기로 2차전지 소재 포트폴리오를 확대한다.

신화아이티는 지난해 12월 에노빅스와 2차전지 소재 공급 및 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 에노빅스가 요구하는 사양의 고성능 리드탭을 개발해 왔다. 최근 리드탭 스펙을 확정했고 계약을 통해 메타버스 AR기기용 고성능 리드탭의 대량생산을 진행한다.

2007년 설립한 에노빅스는 ‘그라파이트’ 대신 100% 실리콘 음극재(anode)를 사용해 리튬이온 배터리 대비 최고 두 배에 달하는 에너지 밀도가 높은 소형 배터리를 생산하고 있다. 에노빅스는 지난해 7월 스팩(SPAC) 합병을 통해 나스닥 시장에 상장했다. 현재 에노빅스의 시가총액은 2조 7000억원에 육박한다.

그는 이어 "신화아이티는 최근 글로벌 차세대 배터리 회사들과 공급협의 및 전략적 업무협약(MOU)이 활발하게 진행되고 있다"며 "앞으로도 고객의 다양한 요구에 맞춘 스펙인(Spec-in)을 통해 양산에 적용해 나가는 형태의 추가 수주가 이어질 것으로 기대하고 있다"고 덧붙였다.

신화아이티는 지난 3일 글로벌 전기차 배터리 제조사 ‘에너테크인터네셔널’과 장기공급계약 체결에 성공해 고성능 리드탭을 러시아와 유럽 시장에 안정적으로 공급하게 됐다. 또 신화아이티는 SK와 현대기아차가 주주로 참여한 전기차(EV)용 리튬메탈배터리 미국회사와도 고성능 리드탭 납품협의를 순조롭게 진행하고 있다.

