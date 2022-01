[아시아경제 문혜원 기자] KFC가 설을 맞아 오는 31일까지 치킨, 버거 등 인기 메뉴를 파격 할인가에 선보이는 ‘설 맞이 특별 프로모션’을 진행한다고 25일 밝혔다.

KFC는 프로모션으로 대표 인기 메뉴인 핫크리스피치킨 8조각으로 구성된 ‘설날버켓’과 징거버거, 타워버거, 갓양념블랙라벨치킨 2조각, 쏘랑이블랙라벨치킨 2조각으로 구성된 ‘설날팩’을 선보인다. 최대 1만원 할인 혜택을 제공한다.

할인 쿠폰은 KFC 공식앱을 통해 누구나 다운받을 수 있으며, 매장 주문이나 딜리버리, 징거벨오더를 통해 사용 가능하다.

KFC는 딜리버리 이용 고객을 위한 알찬 구성의 딜리버리팩 4종도 할인가에 마련했다. 버거와 치킨, 사이드 메뉴, 음료 등 다양한 인기 메뉴로 구성된 ‘알찬치킨팩’과 ‘알찬버거팩’ 등 4종을 최대 40% 할인 판매한다.

