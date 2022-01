신라호텔·신라스테이, 모바일 체크인·체크아웃 서비스 도입

신라호텔 공식 앱 통해 체크인·아웃 할 수 있는 서비스 도입

모바일 익숙한 MZ세대 겨냥…방역·수속 신속도 강화 기대



[아시아경제 김유리 기자] 신라호텔이 모바일을 기반으로 한 스마트 체크인·체크아웃 서비스를 도입한다. 모바일 환경에 익숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대)를 겨냥하는 동시에 비대면 서비스를 확대해 방역과 호텔 수속 신속도를 강화한다는 취지다.

신라호텔은 25일 서울과 제주신라호텔, 전국 13개 신라스테이가 모바일 체크인·체크아웃 서비스를 도입해 선보인다고 밝혔다. 신라호텔 공식 애플리케이션(앱)을 통해 이용 가능한 이 서비스는 신라호텔 공식 홈페이지나 앱을 통해 예약한 투숙객 중 무료 멤버십 '신라리워즈' 회원을 대상으로 하는 서비스다.

신라호텔은 해당 서비스 도입을 통해 체크인·체크아웃에 소요되는 시간이 줄어 고객 편의성이 높아질 것으로 예상했다. 향후 오프라인 호텔 수속 절차가 30% 이상 분산될 것이라는 기대다.

신라호텔은 모바일 체크인·체크아웃 서비스 도입 시 직관적이면서도 섬세한 UI(User Interface) 구축에 집중했다. 체크인 예정 하루 전, 예약 고객의 휴대전화로 신라호텔 공식 앱의 모바일 체크인 푸시 알림이 발송되며, 이를 클릭하면 모바일 체크인 페이지로 연동된다. 예약 내역과 고객 정보, 호텔 이용 안내를 확인 후 모바일 체크인 접수 완료까지 약 1분이 소요된다. 모바일 체크인을 완료한 고객은 체크인 당일 프론트 데스크에서 신속하게 신분과 결제 정보를 확인한 후 객실키를 수령해 객실로 이동할 수 있다.

모바일 체크아웃은 체크아웃 당일 오전에 진행할 수 있다. 체크인 시 선결제를 완료한 고객은 신라호텔 공식 앱에서 절차에 맞춰 체크아웃을 진행한 후, 비치되어 있는 키 반납함 또는 프론트 데스크에 객실키를 반납하고 퇴실하면 된다.

한편 신라호텔은 모바일 체크인·체크아웃 서비스 도입을 기념하며 '신라리워즈' 회원 전용 프로모션을 진행한다. 프로모션 기간 중 신라호텔 공식 앱을 통해 모바일 체크인·체크아웃을 진행하는 모든 회원을 대상으로 하며, 투숙하는 호텔에 따라 ▲서울신라호텔 및 제주신라호텔 객실 1만원 사용권 ▲신라스테이 객실 5000원 사용권을 제공한다. 이 프로모션은 다음달 7일부터 28일까지 진행된다. 프로모션 종료 후 3월4일 앱 쿠폰으로 일괄 발송 예정이다.

신라호텔 관계자는 "모바일 체크인·체크아웃 서비스는 모바일·비대면 환경에 익숙한 MZ세대가 편리하게 이용할 수 있도록 고안된 것"이라며 "호텔 이용객들이 늘어날 '포스트 코로나' 시대를 대비해 지속적으로 디지털 기반 서비스를 확대해나갈 것"이라고 설명했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr