▲진상준씨 별세, 진창득(한국마사회 홍보부장)·성봉·성용씨 부친상, 양희순·임상희·고보라씨 시부상= 24일 오후 1시52분, 제주대학교병원 장례식장 분향실1, 발인 27일 오전7시, 제주 금악마을 가족묘지. (064)717-2900

