[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 설 연휴에도 '청소년전화 1388'을 24시간 운영한다.

청소년전화 1388은 청소년의 일상적인 고민 상담부터 학업 중단, 인터넷ㆍ스마트폰 과의존, 가출 등 위기에 이르기까지 상담을 제공하는 서비스다. 청소년상담사 국가자격을 소지하거나 일정 기간 청소년상담복지 관련 실무경력을 갖춘 전문상담사가 365일 24시간 상담을 진행한다.

가출해 갈 곳이 없거나 구조가 필요한 경우 등 위기상황 시 긴급한 개입 및 서비스를 제공하고 있다. 특히 필요한 경우에는 청소년쉼터나 아동보호전문기관과 연계해 도움을 받을 수 있도록 하고 있다. 청소년전화 1388은 자녀와의 관계에서 고민이 있을 때 등 청소년뿐만 아니라 청소년 자녀를 둔 보호자도 상담이 가능하다.

청소년전화 1388은 청소년 상담이 필요한 도민 누구나 이용 가능하다.

