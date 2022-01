[e공시 눈에 띄네]코스닥-24일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 오스템임플란트=상장적격성 실질심사 대상 여부 결정을 위한 조사 기간 연장...2월17일까지

◆ 샘코=30억 규모 대출원리금 연체 발생..."운영자금 부족으로 인한 일시적 상환 응력 약화"

◆ 에스앤에스텍=EUV용 블랭크마스크 기술 개발 위한 신규 장비 투자...179억 규모

◆ 이니텍=NH투자증권과 35억 규모 자기주식취득 신탁계약 체결..."주가 안정 및 주주가치 제고"

