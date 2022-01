“다이어트·헬스족 잡아라”…이마트24, 대용량 냉동닭가슴살 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 다이어트, 체형관리 등 건강에 대한 관심이 증가하는 트렌드에 맞춰 급속냉동 닭가슴살을 출시한다고 25일 밝혔다.

이 상품은 국내산 닭가슴살을 개별 급속 냉동해 해동 후 잡내 없이 부드럽게 즐길 수 있고, 기존 편의점 상품 대비 대용량인 1kg으로 출시됐다. 다음 달 급속냉동 닭가슴살 구매 고객에게는 두부 또는 생수를 증정하며, 행사 카드로 결제 시 30% 할인 혜택도 제공한다.

이마트24에 따르면 가공 닭가슴살, 가공계란, 바나나, 단백질·프로틴 상품등 다이어트와 체형관리를 위해 많이 찾는 상품 매출이 매년 30% 이상 증가하고 있는 것으로 나타났다. 특히 이달 1일부터 23일까지는 전년동기대비 65% 증가했다.

이마트24 관계자는 “다이어트나 체형관리를 위해 고단백 먹거리와 포만감을 주는 저칼로리 식사대용 상품에 대한 관심이 높아짐에 따라 관련 상품 구매가 늘어나고 있다”고 말했다.

