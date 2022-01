개인·외국인 매도세에…2800선 하회한 코스피

1000선 멀어지는 코스닥…916선까지 밀려

[아시아경제 공병선 기자] 13개월 만에 2800선을 하회한 코스피가 여전히 부진하다. 개인과 외국인의 매도세가 지수 하락으로 이어지고 있다.

24일 오후 1시53분 기준 코스피는 전일 대비 1.63%(46.10포인트) 하락한 2788.19를 기록했다. 코스피가 2800선을 하회한 것은 2020년 12월24일 이후 13개월 만이다. 이날 오후 12시4분 2780.68까지 떨어지기도 했다.

개인과 외국인의 매도세가 거세다. 개인과 외국인은 각각 669억원, 4352억원을 순매도했다. 기관은 5203억원을 순매수했다.

대부분 업종이 하락했다. 섬유의복의 하락폭은 3.65%로 가장 컸다. 이어 철강금속(-3.00%), 운수창고(-2.96%), 기계(-2.73%), 운수장비(-2.55%) 등 순이었다. 음식료업(1.09%), 의료정밀(0.10%) 등은 상승했다.

모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 672,000 전일대비 22,000 등락률 -3.17% 거래량 227,422 전일가 694,000 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아 close 의 낙폭은 3.46%로 가장 컸다. 이어 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 58,600 전일대비 1,700 등락률 -2.82% 거래량 1,147,636 전일가 60,300 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아 close (-2.82%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 196,500 전일대비 3,500 등락률 -1.75% 거래량 607,540 전일가 200,000 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 제조업 취업자 수, 5년간 18만명 뚝…삼성전자·현대차 직원수와 맞먹어13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 현대차그룹 사내 스타트업 출발 오토앤 상장…육성노력 '결실' close (-2.00%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 90,100 전일대비 1,700 등락률 -1.85% 거래량 1,902,530 전일가 91,800 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 최대수혜株, 또 한 번 역사 기록!떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 close (-1.96%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 78,800 전일대비 1,300 등락률 -1.62% 거래량 1,226,475 전일가 80,100 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 사전계약만 1만7600대, 기아 신형 '니로' 공식 출시외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아 close (-1.62%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 329,000 전일대비 4,000 등락률 -1.20% 거래량 454,127 전일가 333,000 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 카카오페이 등 빅테크 만나는 정은보…무슨 얘기 나눌까 close (-1.20%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 683,000 전일대비 1,000 등락률 -0.15% 거래량 261,236 전일가 684,000 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선' close (-1.02%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 811,000 전일대비 7,000 등락률 -0.86% 거래량 37,029 전일가 818,000 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close (-0.98%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,678,511 전일가 119,000 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장 close (-0.84%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,100 전일대비 500 등락률 -0.66% 거래량 12,901,726 전일가 75,600 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개떨어지는 칼날 잡고…곡소리 커진 개미들제조업 취업자 수, 5년간 18만명 뚝…삼성전자·현대차 직원수와 맞먹어 close (-0.79%) 등 순으로 하락했다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 2.84%(26.79포인트) 하락한 916.06을 기록했다. 이날 오전 11시35분 코스닥은 911.02까지 떨어지기도 했다.

외국인의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인은 1786억원을 순매도했다. 개인과 기관은 1677억원, 298억원을 순매수했다.

모든 업종이 하락했다. 디지털콘텐츠의 하락폭은 6.28%로 가장 컸다. 이어 오락·문화(-5.46%), IT S/W & SVC(-5.23%), 일반전기전자(-5.14%), 종이·목재(-4.46%) 등 순이었다.

대부분 시총 상위 10개 종목이 하락했다. 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 105,400 전일대비 8,600 등락률 -7.54% 거래량 1,018,727 전일가 114,000 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close 의 하락폭은 9.47%로 가장 컸다. 이어 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 129,200 전일대비 7,800 등락률 -5.69% 거래량 993,892 전일가 137,000 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close (-8.18%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 401,900 전일대비 31,900 등락률 -7.35% 거래량 706,707 전일가 433,800 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 배터리 공급망, 올해도 가시밭길13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 [특징주] ‘오창공장 화재’ 에코프로비엠 3%↓ close (-7.33%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 69,400 전일대비 2,400 등락률 -3.34% 거래량 732,699 전일가 71,800 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선' close (-4.60%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 32,800 전일대비 1,000 등락률 -2.96% 거래량 497,749 전일가 33,800 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선' close (-2.81%), 천보 천보 278280 | 코스닥 증권정보 현재가 296,400 전일대비 4,700 등락률 -1.56% 거래량 50,269 전일가 301,100 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선' close (-1.33%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 196,800 전일대비 1,700 등락률 -0.86% 거래량 706,460 전일가 198,500 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치국내 증시, 외국인·기관 매도에 낙폭 확대...'코스피2820선''코스닥940선' close (-1.16%) 순으로 하락했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 62,800 전일대비 2,600 등락률 +4.32% 거래량 2,024,844 전일가 60,200 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 [클릭 e종목] "여전히 기회 남은 씨젠, 작년 4Q '깜짝실적' 전망"코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close (3.32%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 68,200 전일대비 1,600 등락률 +2.40% 거래량 895,630 전일가 66,600 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 외국인, 6주만에 '팔자' 전환…카뱅 가장 많이 팔아코스피, '2830선'으로 후퇴...1년여만에 최저치 close (2.55%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 90,200 전일대비 700 등락률 +0.78% 거래량 156,905 전일가 89,500 2022.01.24 15:15 장중(20분지연) 관련기사 13개월 만에 2800선 하회한 코스피…커지는 불확실성 코스피, 조기 긴축 우려 여전...외국인·기관 팔자에 2840선 약세엿새만에 반등한 韓증시…양시장 상승마감 close (0.56%) 순으로는 올랐다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr