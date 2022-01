거래소, 2021 코스닥 우수 IB에 대신증권·한투증권 선정

[아시아경제 송화정 기자]한국거래소는 2021년 코스닥시장 우수 IB로 대신증권과 한국투자증권을 선정하고 코넥스시장 우수 IB로는 교보증권, IBK투자증권을 각각 선정해 시상했다고 21일 밝혔다.

거래소 측은 코스닥과 코넥스시장 상장 실적 등 시장기여도와 IB업무 수행의 적정성 등을 종합적으로 고려해 선정했다고 설명했다. 거래소는 2015년부터 IB 주관업무에 대한 적절한 평가 등을 통해 코스닥·코넥스 시장 상장 활성화를 도모하기 위해 코스닥·코넥스 우수 IB를 선정해왔다.

손병두 한국거래소 이사장은 시상식에서 인사말을 통해 "지난해 IPO시장은 총 91개 회사(SPAC제외)가 코스닥시장에 상장하는 등 2002년 이후 최고를 기록했으며 성장 잠재력이 높은 기업 발굴에 우수IB 등 주관사들의 역할이 컸다"면서 "거래소는 올해도 코스닥 세그먼트 도입, 코넥스 시장 제도 개선 등 코스닥·코넥스 시장의 더 큰 발전을 위해 다양한 사업을 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.

