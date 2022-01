CJ푸드빌 빕스, 졸업생 50% 할인 프로모션

[아시아경제 문혜원 기자] CJ푸드빌 빕스는 졸업생을 위한 샐러드바 반값 할인 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다.

프로모션은 올해 졸업식도 비대면으로 간소하게 치러지는 경우가 늘어남에 따라 졸업생들의 아쉬운 마음을 위로하고 새 출발을 응원하기 위해 마련됐다.

다음 달 28일까지 졸업생 포함 3인 이상 주문 시 졸업장을 제시하면 졸업생 한 명에게 샐러드바 50% 할인 혜택을 제공한다. 중, 고등학교 및 대학교 졸업생에 한하며 테이블 당 최대 1회 적용 가능하다. 졸업생 할인 프로모션을 제외한 나머지 금액에 한해 제휴 할인을 받을 수 있으며 타쿠폰, 타행사 중복 적용은 불가하다.

빕스는 특별한 분위기를 선사하는 다채로운 메뉴를 선보이고 있다. 폭립, 함박, 연어 등 빕스의 시그니처 메뉴에 치즈를 더해 색다른 미식 경험을 제공한다. 대표 메뉴인 ‘핫 스노잉 치즈 폭립’은 입맛을 자극하는 매콤한 폭립에 진한 치즈 소스와 화이트 엔젤 헤어 치즈를 듬뿍 올렸다. ‘체다 치즈 폭탄 함박’은 육즙 가득 부드러운 함박에 진한 체다치즈 소스를 폭포처럼 쏟아 부은 오픈 버거다. ‘멜팅 치즈 퐁듀 바’ 공간에는 흐르는 치즈 분수를 설치해 시각적인 즐거움을 더했으며 퐁듀 팟 및 샐러드바 메뉴 페어링 추천도 마련했다.

