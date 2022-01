롯데건설, 기술직·관리직 등 19개 직무 대규모 채용

롯데건설은 '2022년 1월 신입사원 채용' 접수를 롯데그룹 채용 홈페이지에서 진행한다고 18일 밝혔다.

지원서 접수기간은 1월 17일부터 2월 2일까지 17일간 진행된다. 지원 자격은 3월 입사 가능한 학사 이상 학위 취득자 및 취득 예정자로, 재학생일 경우 2022년 3월 31일까지 졸업 가능한 자에 한한다. 또한, 해외여행 및 건강상 결격 사유가 없어야 되고, 남성의 경우 병역필 혹은 면제자에 한해 지원 가능하다. 직무별 필수·우대사항은 채용공고에서 자세히 확인할 수 있다.

모집직무는△토목시공 △플랜트기계△플랜트전기△플랜트건축△플랜트토목△건축시공△주택영업△주택설계△조경설계△인테리어 △기계시공△전기시공△해외영업 △안전(안전공학)△경영지원 △IT기획/운영 △토목연구개발 △건축연구개발 △환경연구개발총 19개 직무다. 전형 절차는 △지원서 접수 △서류 전형 △인적성 전형 및 면접 전형 △건강검진 순이다.면접은 비대면으로 진행될 예정이다.

롯데건설은 "이번 채용을 통해 추진 중인 전략 사업과 현장 운영의 적극적 지원 강화를 위한 인재를 확보할 방침"이라고 했다. 또한,연구개발 직무의 우수 인재를 채용함으로써 건설 관련 연구의 핵심 기술과 역량 확보에 적극적으로 나설 계획이다.

한편 지난 8월 건설업계 최초로 메타버스 플랫폼인 '게더 타운(Gather Town)'을 활용한 채용설명회(일명 L-Town)를 성공리에 개최한 바 있는 롯데건설은 1월 26일 신입사원 채용설명회도 메타버스 플랫폼을 활용해 다시 한번 선보일 예정이다.

채용설명회 사전참가접수는 1월 18일부터 1월 24일까지로, 원활한 채용설명회 운영을 위해 사전접수(선착순)를 신청한 구직자에 한해 개별적으로 상세 안내가 진행될 예정이다. 사전신청 관련 정보는 롯데그룹 채용홈페이지에서 확인할 수 있다.

