속보[아시아경제 나주석 기자] 더불어민주당과 국민의힘은 설 전 대선후보 TV 양자토론을 개최하는데 합의했다.

13일 박주민 민주당 의원과 성일종 국민의힘 의원 등 여여 방송토론 협상 대표단은 국회에서 대선후보 TV 토론을 협상해 "설연휴 전 TV 토론을 시작하기로 한다"고 합의했다.

이재명 민주당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보를 대리해 만난 양측은 형식과 관련해 "지상파 방송사에 지상파 합동 초청 토론을 주관해줄 것을 요청해 진행하는 것"으로 했다.

토론 주제는 "국정 전반"이다.

양측은 추가 토론에 대해서도 "협상을 계속한다"고 했다.

