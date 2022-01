우리 마을 아이들 우리가 가르쳐요

동대문구, 마을과 학교 잇는 마을교육 생태계 조성 위해 관내 교육인적자원 발굴...‘우리마을 교육멘토단’과 ‘마을교사’ 모집… 12일부터 21일까지 전자메일로 신청 가능

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 지역내 우수한 교육인적자원을 발굴해 초·중·고교 학생들에게 다양한 교육 프로그램을 제공해주기 위해 ‘우리마을 교육멘토단’과 ‘마을교사’를 모집한다.

‘우리마을 교육멘토단’과 ‘마을교사’는 지역사회 다양한 분야의 교육인적자원을 발굴해 지역내 초·중·고교에 교육멘토단과 마을교사를 연계·지원함으로써 학생들에게 다양한 교육 프로그램을 제공하고 마을과 학교를 잇는 마을교육 생태계를 조성하고자 추진됐다.

‘우리마을 교육멘토단’의 모집 분야는 ▲교과목 연계(영, 수 제외) ▲문예체 ▲진로·직업 등이 있으며, ‘마을교사’의 모집 분야는 ▲초등학생 놀이학교 프로그램을 운영할 놀이과정 ▲초·중·고교생을 대상으로 환경생태교육프로그램을 운영할 환경생태과정 ▲초등학교 3학년 사회과 마을교과서 ‘꿈동이와 동대문 한 바퀴’를 활용한 우리고장 체험활동을 운영할 마을해설 과정이다.

모집 대상은 모집분야 관련 전공자, 교육활동 경력자, 관련 자격증(수료증) 소지자로서 초·중·고교 학생을 대상으로 교육활동이 가능한 분이다. 다만, 사업 취지를 고려해 동대문구 관내에 거주하거나 타구에 거주하더라도 관내 단체에 소속돼 활동하는 분 또는 관내에서 교육활동 경력이 있어야 한다.

‘우리마을 교육멘토단’이나 ‘마을교사’로 활동하고자 하는 주민은 오는 12일부터 21일까지 동대문구청 누리집 고시·공고란에 첨부된 지원신청서와 강의운영 계획서를 작성한 뒤 경력증명서 등 해당되는 제출서류와 함께 전자메일로 비대면 접수하면 된다.

접수 마감 후 서류 심사를 통해 멘토단과 마을교사를 선정하고 인력풀에 등록한 뒤 학교에 공유할 계획이다. 또 ‘우리마을 교육멘토단’의 경우 경쟁력 강화와 전문성 확립을 위해 올해부터 강사 평가를 실시한다.

자세한 사항은 동대문구청 교육지원과로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “지역 내 숨어있는 우수한 교육인적자원을 발굴해 우리 지역 아이들에게 보다 더 다양하고 새로운 교육 기회를 제공하고자 하니 재능 있는 주민 여러분의 많은 지원을 부탁드린다”고 밝혔다.

