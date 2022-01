휴먼엔 “주주명부 열람 및 등사 가처분 신청 인용”

[아시아경제 이민지 기자] 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 4,120 전일대비 20 등락률 +0.49% 거래량 492,894 전일가 4,100 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-4일휴먼엔, 17억5000만원 규모 공급 계약 체결휴먼엔, 국내 해상고철 공급계약…26억원 규모 close 은 의정부지방법원이 주식회사 엠엠알글로벌과 석도선씨가 제기한 주주명부 열람 및 가처분 신청을 인용했다고 12일 공시했다.

판결 내용에 따르면 휴먼엔이 주주명부 열람 의무를 이행하지 않을 경우 최초 의무위반일로부터 그 의무이행완료일까지 1일당 1000만원씩을 지급하도록 했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr