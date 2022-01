카카오, 계열사 총괄 '컨트롤타워' 강화한다

[아시아경제 강나훔 기자] 최근 계열사 경영진의 '먹튀' 논란으로 홍역을 치른 카카오가 계열사를 총괄하는 컨트롤타워를 만든다.

12일 카카오에 따르면 치근 공동체컨센서스센터를 ‘코퍼레이트얼라인먼트센터(Corporate alignment center)’로 이름으로 바꿨다. 센터장은 기존 송지호 크러스트 대표에서 여민수 카카오 대표로 교체됐다.

이 센터는 2017년 본사와 계열사 간 시너지를 도모하고 협업을 원활히 하기 위해 설립했다. 그러나 지난해부터 계열사 문어발 확장 등 각종 논란이 불거지면서 공동체 전반의 체계를 관리해야 할 조직이 부재한 것 아니냐는 지적이 제기됐다. 이번에 센터의 명칭과 수장을 바꾼 것은 공동체 컨트롤타워로서 역할을 재정립 하기 위한 조치로 풀이된다.

카카오는 향후 이 센터와 미래이니셔티브센터를 두 축으로 미래 경영을 일궈나갈 방침이다. 코퍼레이트얼라인먼트센터 체계적인 공동체 전략을, 미래이니셔티브센터 새로운 먹거리를 창출하기 위한 전략을 설계하고 추진하는 역할이다. 현재 미래이니셔티브센터는 김범수 카카오 이사회 의장과 남궁훈 전 카카오게임즈 대표가 공동 센터장으로 있다.

카카오 관계자는 “코퍼레이트얼라인먼트센터는 카카오의 지속가능한 성장을 고민하고 공동체를 체계적으로 지원하는 조직”이라며 “센터의 세부 구성과 역할은 아직 확정되지 않았다”고 말했다.

