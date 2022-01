창원상공회의소, 글로벌IP 스타기업 발굴한다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원상공회의소 경남지식재산센터는 ‘2022년 글로벌IP스타기업’을 선정해 지식재산 관련 종합 지원을 한다고 12일 밝혔다.

신청 대상은 경남 도내 기술력과 성장성을 가진 중소기업으로, 수출 또는 수출 예정인 기업이면 누구나 지원할 수 있다. 1차 IP 스펙트럼 평가와 현장실사, 2차 대면 평가를 통해 6개 업체를 선정할 계획이다.

선정된 기업은 해외출원 및 등록지원에서부터 특허, 디자인, 브랜드 관련 해당 지원사업을 선택해 지원받을 수 있다.

특히 기업 IP 경영 진단 구축, 특허&디자인 컨버전스, 브랜드&디자인 컨버전스 지원 등을 진행해 글로벌 역량을 향상할 수 있다.

지원 한도는 연간 7000만원 이내, 최장 3년간 지원이 되며 일정 비율의 업체부담금이 적용된다.

접수는 오는 2월 15일까지이며, 방법·절차는 경남지식재산센터 홈페이지에 확인할 수 있다. 자세한 사항은 경남지식재산센터로 문의하면 된다.

경남지식재산센터 관계자는 “최근 산업트렌드와 수출환경 변화가 빠르게 이뤄지고 있다”며 “지역중소기업이 지식재산을 기반으로 철저한 현지 시장 분석과 국제 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원에 힘쓰겠다”고 말했다.

