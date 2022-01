광주 동구, 익명 기부천사 선행 이어져 '감동'

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 동구는 관내 어려운 이웃을 위해 지난해 11월 20㎏ 백미 100포를 전해온 '익명의 기부천사'가 올해 설 명절을 앞두고 또다시 백미를 기탁해왔다고 12일 밝혔다.

'익명의 기부천사'는 지난 11일 오후 지난해와 같이 전남 영광 소재 한 정미소를 통해 20㎏ 백미 100포를 동구에 전달했다.

이 기부천사는 5년 동안 12차례, 550포 상당의 백미 기부를 이어온 익명 후원자의 선행 소식이 끊겼다는 기사를 접하고 본인이 직접 바통을 이어받아 지난해에 이어 두 번째 기부를 실천했다.

동구는 전달받은 백미를 '천원 밥상'으로 서민들 고달픈 삶을 어루만져온 대인시장 '해뜨는 식당'을 비롯해 사회복지시설, 공동생활가정, 저소득가정에 고루 배분할 계획이다.

임 청장은 "익명 후원자의 뒤를 이어 어려운 이웃들을 위해 따뜻한 선행을 베풀어주신 또 다른 기부천사에게 깊이 감사드린다"면서 "코로나19와 한파로 이중고를 겪고 있는 취약계층에게 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

