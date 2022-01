광주 북부소방서, 화재취약시설 '안전하기 좋은 날' 운영

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주북부소방서(서장 김희철)는 최근 전국적으로 발생하는 대형화재와 관련해 화재취약시설을 대상으로 대형 화재사고를 사전에 예방하고자 '안전하기 좋은 날(D-day)'을 운영한다고 12일 밝혔다.

'안전하기 좋은 날'은 북구 관내 말바우시장 등 전통시장 4개소를 대상으로 소방공무원 및 의용소방대, 전통시장 상인회가 참여해 진행했다.

주요내용은 각 점포 상인 주도 매월 1회 자율점검을 통한 ▲전기난방용품·화목보일러·전기열선 등 안전 사용 ▲음식점 후드(덕트) 청소 ▲전기·가스·유류시설 안전 확인 ▲가연물·화기 관리 상태 ▲소방시설 및 비상구 유지·관리 등이다.

또 소방서에서는 안전점검 체크리스트를 통한 관계자 자율점검 지원및 안전교육과 홍보물 배포를 통한 '안전하기 좋은 날' 캠페인을 실시해 관계자 중심의 자율 안전의식 제고에 힘쓸 예정이다.

김희철 북부소방서장은 "관계자 스스로의 일상적 점검은 취약사항 개선과 위험요인 사전차단에 가장 큰 효과가 있다"며"안전하기 좋은 날 운영을 통해 자율안전문화가 확산 될 수 있기를 바란다"고 전했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr