광주 광산소방서, 전통시장 '화재 예방 캠페인' 전개

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 ‘안전하기 좋은 날’을 맞이해 관내 전통시장인 송정매일시장에서 화재 예방 캠페인을 실시했다고 12일 밝혔다.

안전하기 좋은 날이란 다가오는 설 명절 등 중대시기 대형화재 방지를 위해 전통시장 등 화재 취약시설의 점포·대상물 관계인을 대상으로 1월부터 4월까지 매주 둘째 주 수요일에 주도적인 자율안전점검을 홍보하는 날이다.

이번 행사에는 광산소방서 직원 및 의용소방대, 자율소방대, 시장상인회가 참여한 가운데 ▲소방차 길터주기 운동 ▲겨울철 화재 예방 가두 캠페인 ▲자율안전점검부 및 안전매뉴얼 배부 ▲보이는 소화기함 설치 ▲소방시설 점검 및 화재요인 사전 제거 등을 실시했다.

송성훈 서장은 "자율안전점검을 통해 시장 상인 스스로 안전한 전통시장 만들기에 적극 참여해주길 바란다"며 "화재 예방을 통해 안전하고 따뜻한 겨울이 됐으면 한다"고 말했다.

