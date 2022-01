광주 아파트 붕괴사고 투입 수색견 이상반응…집중 재수색 예정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 서구 화정아이파크 붕괴사고 현장에서 수색 작업을 벌이고 있는 수색견이 이상반응을 보인 것으로 확인됐다.

12일 광주시와 소방 등에 따르면 현재 연락 두절된 6명을 찾기 위해 오전부터 수색견 6마리와 핸들러 등 구조팀을 내부에 투입해 구조작업을 펼치고 있다.

이 과정에서 일부 수색견이 특정 장소에서 머무는 등 특이반응을 보인 것으로 알려졌다.

당국은 이 지점을 중심으로 집중 재수색을 펼칠 예정이다.

한편 전날 오후 3시47분께 신축 중인 화정아이파크 1개 동 상층부 외벽이 무너져 내리는 사고가 발생했다.

이 사고로 1명이 경상을 입어 병원에서 치료를 받고 있으며 6명이 연락 두절됐다.

전날 오후 안전상의 이유로 수색이 중단됐다가 안전진단을 마치고 이날 오전부터 수색견과 핸들러를 투입해 내부 수색을 재개했다.

외부는 추가 붕괴 위험이 있어 열화상카메라와 드론 등을 활용해 진행하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr