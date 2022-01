[아시아경제 이민지 기자] 세원이앤씨 세원이앤씨 091090 | 코스피 증권정보 현재가 1,230 전일대비 50 등락률 +4.24% 거래량 4,453,233 전일가 1,180 2022.01.12 15:30 장마감 관련기사 세원이앤씨, 자회사 통해 러시아 썩쎄스로켓과 기술제휴·투자 논의…"이달 합작법인 추진"세원이앤씨, 게임사업 데뷔작 ‘창공아레나’ 인기순위 탑3 진입세원이앤씨, 게임사업 데뷔작 ‘창공아레나’ 사전예약 60만 돌파 close 는 149억1000만원 규모로 플랜트기기 판매·공급 계약을 체결했다고 12일 공시했다. 이는 지난 2020년 매출액 대비 13.57%에 해당한다. 계약기간 종료일은 2023년 5월 11일이다.

