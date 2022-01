시민대책위 "학동참사 되풀이…현대산업개발 광주에서 퇴출해야 "

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주 시민단체가 화정 아이파크 외벽 붕괴 사고에 대해 "학동참사가 되풀이 된 것"이라며 "현대산업개발은 책임을 다하고 광주에서 떠나라"고 호소했다.

학동참사 시민대책위은 12일 성명서를 통해 "학동참사의 아픔이 가시기도 전에 광주에서 또다시 건설 중인 아파트 외벽이 무너지는 믿기지 않는 사고가 발생했다"면서 "그것도 학동참사의 주범인 현대산업개발이 시공 중인 아파트 건설 현장"이라고 목소리를 높였다.

이어 "아파트 붕괴 과정에서 6명의 광주시민이 매몰됐다"며 "광주시와 행정 당국은 무엇보다도 이들의 구조에 총력을 기울여 줄 것"을 촉구했다.

시민대책위는 "이번 사고 역시 안전은 도외시한 채 이윤만을 좇아 공사 기간을 단축하기 위한 무리한 시공 과정에서 발생한 것으로 알려져 있다"며 "이번 사고는 본질적으로 학동참사가 되풀이 된 것이라 규정할 수 있다"고 말했다.

또 "공사기간을 단축하기 위해 안전 수칙을 도외시 한 채 진행된 철거 공사 과정이나 공사기간을 단축하기 위해 양생 기간을 지키지 않고 무리하게 콘크리트 타설 공사를 진행했던 과정은 쌍둥이처럼 닮아있다"면서 "원청 자본의 이익을 극대화하기 위한 단가 후려치기와 불법 재하도급이 철거 공사 과정에서만 아니라 이번 콘크리트 타설 과정에서 일어났을 가능성 역시 배제할 수 없다"고 주장했다.

이어 "현대산업개발은 학동 참사 이후에도 안전은 도외시한 채 오직 이윤과 효율만을 외쳐 왔다"며 "그런데도 현대산업개발은 뻔뻔하게 관계기관과 협력하에 이 사건을 처리해나가겠다고 말하고 있다"면서 "더 이상 현대산업개발의 불법과 비리의 희생양이 되기를 원하지 않는다. 현대산업개발은 자신의 범죄 행위에 대한 책임을 다하고 광주에서 떠나라"고 목소리를 높였다.

시민대책위는 "현대산업개발이 안하무인으로 행동하다 사고를 낸 데에는 봐주기 수사로 일관했던 경찰의 책임도 크다"면서 "학동 참사 과정에서 현대산업개발과 재개발조합의 불법 정황들에 대한 부실 수사와 원청의 책임 규명 실패와 솜방망이 처벌이 다시 이런 비극적인 사건을 되풀이한 원인 중 하나였다고 말할 수밖에 없다"고 지적했다.

더불어 "광주시와 자치구는 실효성 있는 안전 점검 매뉴얼을 요구하는 시민 사회의 요구를 규정 미비 등을 근거로 수용하지 않았다"며 "건축 인·허가부터 사용 승인까지 각 공정마다 상시적이고 치밀하게 진행되어야 할 안전 점검도 여전히 이루어지고 있지 않다"고 말했다.

이어 "사고의 근본 원인이 되고 있는 재개발 사업 비리 구조를 원천적으로 차단할 수 있는 대책 마련도 늦어지고 있다"며 "이렇게 건설 자본의 이익을 배려하며 머뭇거리는 사이 또 다시 비극적 사건이 되풀이 된 것"이라고 강조했다.

시민대책위는 "정치권은 자본의 눈치를 보며, 원청의 책임을 분명히 물을 수 없게 누더기로 만들어진 중대재해기업 처벌법을 즉각 개정하라"면서 "재해 발생시 원청 책임자의 처벌이 가능하도록 하는 온전한 법안이 만들어졌다면, 이와 같은 비극적 사건은 되풀이되지 않았을 것”이라고 지적했다.

