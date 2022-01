경찰, '오스템임플란트' 사라진 나머지 금괴 100개 확보…본사 압수수색(종합)

이씨 여동생 주거지에서 금괴 발견…횡령금 용처 모두 확보

오스템임플란트 본사 재무관리팀 중심 압수수색도 진행 중

[아시아경제 유병돈 기자] 경찰은 회삿돈 2215억원을 횡령한 이모씨(45·구속)가 숨겨둬 행방이 묘연했던 나머지 금괴를 모두 확보하고, 오스템임플란트 본사에 대한 압수수색을 실시했다.

경찰은 12일 오후 이씨 여동생의 주거지에서 1kg짜리 금괴 100개를 압수했다고 밝혔다. 경찰은 이날 인근 폐쇄회로(CC)TV 분석 등으로 미확보된 금괴가 여동생 주거지에 숨겨져 있을 가능성을 포착하고 압수수색에 착수한 것으로 알려졌다.

이날 금괴 100개를 새로 압수하면서 경찰은 이씨가 횡령금으로 사들인 금괴 851개를 모두 확보하게 됐다. 경찰은 지난 5일 이씨를 체포하는 과정에서 금괴 497개를, 11일 이씨 아버지의 주거지에서 254개를 압수한 바 있다. 한국금거래소에도 이씨가 미처 찾아가지 않은 금괴 4개가 동결돼있다.

이씨는 전날 경찰 조사를 받을 예정이던 부친이 경기 파주시에서 극단적인 선택으로 숨진 채 발견된 사실을 이날 오전 전달받은 뒤 자백한 것으로 전해졌다. 이에 따라 경찰은 횡령금액 2215억원 가운데 이씨가 반환한 335억원을 제외한 1880억원의 피해금 용처를 모두 확보했다. 681억원 상당의 금괴와 동결된 252억원 상당의 주식, 현금 4억4000만원 등이다.

다만, 이씨가 주식 투자 과정에서 입은 751억원의 손실금액은 확보가 어려운 상황이다. 경찰 관계자는 "추후 몰수 추징 보전 신청 결과에 따라 추가로 확보되는 금액이 있을 것"이라고 설명했다.

한편, 이씨 일가의 주거지에서 금괴가 발견됨에 따라 이씨와 가족들의 범행 공모 가능성에 무게가 실리고 있다. 경찰은 현재까지 이씨의 아내와 처제, 여동생, 동생 등 모두 4명은 입건했다. 이 가운데 아내와 처제의 경우 특정경제범죄가중처벌법상 업무상 횡령 및 범죄수익 은닉 혐의로 입건돼 사실상 공범으로 지목된 상태다.

이와는 별개로 경찰은 이날 오후 강서구 마곡동에 있는 오스템임플란트 본사를 압수수색했다.

경찰은 압수수색을 통해 이씨 진술과 실제 횡령 과정이 일치하는지 확인하고 일각에서 제기된 공범 의혹도 규명할 것으로 전망된다.

오스템임플란트 측은 윗선의 개입은 결코 없다는 입장이지만, 이씨 측은 이번 횡령 범행을 "개인 일탈로 보기 어렵다"고 주장했다.

서울경찰청 관계자는 "피의자 진술을 신뢰할 수 없다"며 "진술만 갖고 확인할 수 없어 횡령 과정을 수사하기 위해 본사를 압수수색하고 있다"고 말했다.

