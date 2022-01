남원시 ‘소상공인 금융지원’ 확대…최대 3000만원

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시는 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인의 경제 위기를 극복하고 단계적 일상회복을 위해 소상공인 금융지원을 확대한다고 12일 밝혔다.

시는 지난해에 이어 올해에도 전북신용보증재단 및 관내 8개 금융기관과 협약을 맺고 담보 대신 특례보증을 통해 기존 4등급이하 소상공인에게 지원했던 것을 신용 전 등급까지 확대해 최대 3000만원까지 무담보로 대출받을 수 있도록 했다.

특히 올해는 전북신용보증재단 출연금을 2억원까지 확대해 특례보증액(출연금의 10배)을 20억원까지 확대할 계획이다.

특례 대출이자 또한 3년동안 2%를 보전해주고, 시청 방문없이 신청할 수 있도록 지원절차를 간소화했다.

시는 경영에 어려움을 겪고 있는 소상공인에 대해 특례 금융지원사업을 지난 2013년부터 시행해, 현재까지 503명의 소상공인에게 95억2600만원 운영자금 대출을 지원해왔다.

지난해에는 ‘남원시 소상공인 지원에 관한 조례’ 를 개정해 기존 신용등급 4등급 이하 소상공인만 지원 해오던 것을 전 등급으로까지 확대 운영한다.

시는 코로나19 매출 감소로 경영에 어려움을 겪고 있어도, 신용등급이 높다는 이유로 지원을 받지 못했던 소상공인에게도 대출 이용의 문을 활짝 열어줘 소상공인들로부터 호응을 받았다.

시 관계자는 “코로나19 감염 확산으로 경제사정이 여전히 어려운 상황에서 지역 경제의 버팀목 역할을 하고 있는 소상공인들에게 든든한 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 경제 활성화를 위해서 다각적인 지원방안을 강구해 나갈 것이다”고 말했다.

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr