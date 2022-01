다방, 다방싸인 이용자에게 '중개보수 전액' 지원 이벤트

[아시아경제 김민영 기자] 부동산 플랫폼 다방을 서비스하는 스테이션3이 다방싸인 이용자에게 중개보수를 지원하는 이벤트를 진행한다.

다방은 지난해 12월 론칭한 부동산 비대면 계약 서비스 다방싸인을 통해 계약을 체결한 부동산 거래에 대해 중개보수 전액을 지원하는 '지금 다방싸인! 중개보수 0원!' 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다.

이번 이벤트는 다방 애플리케이션을 통해 다방싸인 비대면 계약을 체결한 다방 회원 모두에게 제공되는 이벤트로, 다방이 임차인을 대신해 직접 중개사에게 중개보수 100%를 지급하는 방식으로 진행된다. 다방 이용자의 주거비용 부담 완화와 비대면 계약 서비스 활성화를 위해 이벤트를 기획됐다.

민간 기업 최초의 부동산 비대면 계약 서비스 다방싸인은 임차인과 임대인, 중개사가 비대면으로 부동산 임대차, 전세 계약을 할 수 있는 서비스다. 공인중개사사무소를 방문할 필요 없이 매물 탐색부터 계약까지 모든 절차가 다방 앱을 통해 가능하다. 다방싸인은 현재 서울 일부 지역에서 우선 서비스되고 있으며 순차적으로 서비스 지역을 확대할 예정이다.

무엇보다 다방싸인 매물은 다방에서 직접 검증한 매물이다. 3D VIEW, 360˚ VR 등 고도화된 기술로 매물 상태를 확인할 수 있으며, 임차인들의 주요 관심 사항인 수압과 배수, 내부 옵션 가구 등을 확인할 수 있는 동영상을 직접 촬영해 제공한다.

스테이션3 다방 한유순 대표는 "부동산 비대면 계약 서비스 '다방싸인'이 활성화되면 향후 주거 산업 전반에 큰 변화가 일어날 것"이라며 "다방만의 프롭테크 기술력으로 주거에 대한 혁신 서비스를 단계적으로 이루어갈 예정"이라고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr