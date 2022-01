한화솔루션, “첨단소재부문 일부 매각 검토 중…결정된 바 없어”

[아시아경제 이선애 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 39,350 전일대비 2,550 등락률 +6.93% 거래량 2,724,616 전일가 36,800 2022.01.12 14:52 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]한화솔루션, 올해 이어 내년에도 증익…화학 톱픽[특징주]한화솔루션, 각종 호재와 영업이익 전망에 3% 강세[클릭 e종목]한화솔루션, 폴리 하락+석탄 부족+미국 세제 혜택 close 은 첨단소재부문 물적분할 및 지분 일부 매각설 관련, “첨단소재부문의 일부사업(수소탱크 및 전자소재 사업 제외)을 부분적으로 유동화하는 방안을 검토 중이나, 아직 구체적으로 결정된 바는 없다”고 12일 공시했다.

이어 “추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠다”고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr