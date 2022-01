"성인 남성을 왜 여고생이 위로하나…위문편지 금지해달라" 靑 청원 등장

앞서 조롱섞인 위문편지 논란

일부 누리꾼은 재학생 SNS·벌점테러도

청원인 "학생들이 위문편지 강요받는 건 큰 문제"

[아시아경제 윤슬기 기자] 서울의 한 여자고등학교 학생이 군 장병에게 조롱 섞인 위문편지를 보냈다는 사실이 알려져 논란이 일자 위문편지 강요를 금지해달라는 청원이 올라왔다.

12일 청와대 국민청원 게시판에는 '여자고등학교에서 강요하는 위문 편지 금지해주세요'라는 제목의 청원글이 게재됐다.

청원인은 "특히 여고에서만 이루어지는 위문편지를 금해주시길 바란다"며 "심지어 이번에 위문편지가 강요된 ○○여고학생들에게 배포된 위문편지 주의점에는 명확하게 '개인정보를 노출시키면 심각한 피해를 볼 수 있음'이라고 적혀있다"고 말했다.

이어 청원인은 "이렇게 편지를 쓴 학생에게 어떤 위해가 가해질지도 모르는 상황에서 본인의 의사와 상관없이 위문편지를 써야 한다는 것은 큰 문제"라고 지적했다. 그러면서 "미성년자에 불과한 여학생들이 성인 남성을 위로 한다는 편지를 억지로 쓴다는 것이 얼마나 부적절한지 잘 아실 것이라고 생각한다"고 덧붙였다.

앞서 이날 한 온라인 커뮤니티에는 '친구가 올려달라 해서 올린다'며 서울의 한 여자고등학교 2학년 학생이 군인에게 보낸 위문편지가 올라온 바 있다.

편지에는 "추운 날씨에 나라를 위해 힘써주셔서 감사합니다"라며 "군 생활 힘드신가요? 그래도 열심히 사세요^^ 앞으로 인생에 이런 시련이 많을 건데 이 정도는 이겨줘야 사나이 아닐까요?" 등의 내용이 담겼다.

같은 학교에 재학 중인 1학년 학생이 작성한 편지도 공개됐다. 이 학생은 "사기를 올리는 내용이 뭐가 있나 고민했는데 아무리 생각해도 쫄만한 게 없는 거 같다. 아름다운 계절이니만큼 군대에서 비누는 줍지 마시고 편안한 하루 되길 바란다" 등 성희롱으로 볼 수 있는 표현이 적혔다.

이를 본 일부 누리꾼들은 이 학생들이 재학 중인 고등학교의 구글, 카카오맵 리뷰에 '별점 테러'를 가하고 있다. 또 이 학교에 재학 중인 학생들의 사회관계망서비스(SNS)를 찾아내 욕설을 하는 일도 벌어졌다. 편지를 쓴 학생의 개인 신상 정보는 이미 온라인상에 퍼졌고, 성희롱을 당하는 등 피해를 입고 있다.

