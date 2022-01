국토부, '광주 붕괴사고' 원인규명 착수…노형욱 "무관용 엄정처벌"

김규용 교수 위원장으로 건설사고조사위 구성

두달간 사고 원인규명하고 재발방지대책 수립

국토교통부가 광주 서구 화정동 현대아이파크 신축 아파트 구조물 붕괴사고와 관련해 '건설사고조사위원회'를 출범시키고 본격적인 원인 규명에 나섰다.

국토부는 사고원인을 명확하게 규명하고 유사사고 재발방지대책을 마련하기 위한 건설사고조사위원회를 구성해 운영한다고 12일 밝혔다.

건설사고조사위원회는 3명 이상 사망, 10명 이상의 부상자가 발생하거나 시설물 붕괴·전도로 인해 재시공이 필요한 중대 건설사고가 발생할 경우 국토부나 발주청, 지자체 등이 사고 경위 등을 조사하기 위해 운영할 수 있다.

위원회는 김규용 충남대 교수를 위원장으로 건축시공 전문가 4명, 건축구조 전문가 4명, 법률 전문가 1명 등 총 10명으로 구성됐다. 이날부터 오는 3월12일까지 두달간 활동할 예정이다.

당장 이날 오후 2시 착수회의를 시작으로 독립적인 업무를 수행하기 시작했다. 각 위원들은 현장조사와 설계도서 등 관련서류 확인과 설계·시공 적정성 검토 등을 통해 포괄적 사고 원인을 분석하고 재발방지 대책도 마련할 계획이다.

국토부 관계자는 "규정 준수 등 기술적 검토 뿐 아니라 현장 안전관리의 적정여부 등 종합적인 조사를 통해 명확한 사고 원인을 규명하겠다"며 "조사가 완료되면 사고조사의 모든 과정과 결과를 투명하게 공개할 것"이라고 말했다.

노형욱 국토부 장관은 이날 현장을 방문해 "사고 원인을 철저히 규명하고, 관리책임 부실 등 위법사항은 무관용 원칙으로 엄정 처벌할할 계획"이라는 입장을 밝혔다.

노 장관은 "지난해 6월 광주 동구 철거공사에서 건축물 붕괴로 무고한 시민 9명이 희생된 데 이어, 어제 다시 이곳 광주에서 건축물 붕괴사고가 발생한 점에 대해 무거운 책임감을 느낀다"며 "건설안전 전반에 대해 다시 꼼꼼히 살피고, 미비점은 신속히 개선하겠다"고 강조했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr