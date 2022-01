스마트도서관서 책 빌려보세요! … 포항시, 비대면 도서 대출

시립도서관 회원증·신분증으로 언제든지



포항의료원·해양공원·철길숲 등 9곳 운영

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 포항시립작은도서관이 스마트도서관을 운영해 비대면 도서 대출을 시행하고 있다.

스마트도서관은 무선주파수 인식 기술인 RFID를 이용한 ‘도서 자동 반납 분류기’ 도입으로 대출·반납 업무를 자동화해 이용의 편의성을 높이는 무인 도서관이다.

2017년 문화체육관광부의 U-도서관 서비스 사업 추진을 계기로 시작된 스마트도서관은 포항의료원을 시작으로 현재 철길숲 스마트도서관 등 총 9곳에서 운영 중이다.

스마트도서관은 공공기관·공공도서관 등이 멀리 있어 이용하기 힘든 지역에서 주로 운영하며 시민의 문화생활이 물리적인 조건에 구애받지 않게 하고자 마련됐다.

송라면 행정복지센터, 포항의료원, 세명기독병원, 해양공원, 철길숲 스마트도서관은 365일 24시간 운영되고 북구 장성동 현진에버빌아파트 커뮤니티센터에 있는 스마트도서관은 휴일 없이 오전 8시부터 오후 9시까지 이용할 수 있다.

오천읍민복지회관, 인덕동어울림복지회관, 두호동노인복지회관 같은 기관에 있는 스마트도서관은 각 기관의 운영시간에 맞춰 이용 시간이 정해진다.

각 도서관은 이용자의 희망 도서와 신간, 인기도서 등 300~500권에 달하는 장서를 보유 중이며 빌린 책은 대출한 스마트기기에서 반납해야 한다.

시립도서관 회원증을 제시하면 도서를 대출할 수 있으며 포항의료원, 노인복지회관, 해양공원, 세명기독병원, 현진에버빌에서는 신분증으로도 1인당 2권을 2주간 빌릴 수 있다.

도서관 관계자는 “스마트도서관이 시공간의 제약을 받지 않는 독서 문화 교두보로 활용되기를 희망한다”며 “이용자 중심의 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

