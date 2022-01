[포토] 구호 외치는 민중행동 관계자들

민주노총을 비롯해 노동자, 농민, 빈민 등 각계 민중으로 구성된 전국민중행동 관계자들이 12일 서울 종로구 보신각 앞에서 민중총궐기 성사 촉구 기자회견을 하고 있다. 이들은 오는 15일 서울 도심에서 불평등과 기득권 양당체제 타파, 집회의 자유 보장 등을 요구하는 대규모 '민중총궐기'를 개최할 예정이다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.