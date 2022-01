유령회사 이용 ‘자녀 경영권 승계’, 유명 가전업체 대표 적발

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 실존하지 않는 유령회사(페이퍼컴퍼니)를 차려 회사자금을 해외로 빼돌리고 유령회사를 불법 증여하는 방식으로 경영권을 자녀에게 승계하려던 국내 유명 가전업체 대표가 덜미를 잡혔다.

관세청 인천본부세관은 국내 가전업체 A사 대표 등 3명을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 및 외국환거래법 위반 혐의로 적발해 검찰에 송치했다고 12일 밝혔다.

인천세관에 따르면 A사 대표는 불법 경영권 승계를 목적으로 홍콩에서 자녀 명의의 유령업체를 설립한 후 국내 거래처의 주문계약을 해당 업체와 체결, 거래처로부터 받은 임가공비 450억원 중 본사 이익금 23억원 상당을 해외로 빼돌리는 수법으로 비자금을 조성했다.

이 과정에서 A업체 대표는 2017년 유령회사 설립 이전부터 수년간 자녀가 해외에서 거주토록 해 외국환거래법 대상에서 벗어날 수 있게 하는 치밀함도 보였다.

또 A업체가 보유한 220억원 상당의 해외공장을 자녀에게 불법적으로 증여하기 위해 홍콩에 지인 명의로 또 다른 유령회사를 설립한 후 이를 헐값(5억원)에 매각, 본사가 유령회사로부터 받은 해외공장 매각대금을 수입대금으로 가장해 자녀 명의의 유령회사로 송금하기도 했다.

A업체 대표의 이러한 행각은 자녀에게 불법적으로 경영권을 승계할 목적으로 이뤄졌으며 이는 인천세관이 외환검사 및 압수수색영장을 통해 확보한 A업체의 사업계획서(불법 승계 계획 포함)를 확보하면서 입증됐다.

사업계획서는 A업체 대표의 자녀가 2018년 6월~12월 본사 내 TF팀을 운영하면서 작성된 것으로 파악됐으며 계획서 안에는 해외로 빼돌린 불법 승계 비자금으로 해외 공장은 물론 본사까지 인수하는 내용이 담긴 것으로 전해진다.

인천세관 관계자는 “세관은 앞으로도 무역·외환거래를 악용해 불법적 범죄수익을 취하는 수출입업체를 지속적으로 단속할 방침”이라며 “또 이 같은 불법행위로 선의의 피해자가 발생하지 않도록 하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

