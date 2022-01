마켓컬리 "전직원에 스톡옵션·현금 성과급 지급"

창사 후 첫 전직원 대상 보상안 마련

정규직 스톡옵션, 계약직 재직자 현금 성과급 지급

[아시아경제 김유리 기자] 마켓컬리 운영사인 컬리는 창사 후 7년 만에 처음으로 전직원을 대상으로 한 스톡옵션(주식매수선택권) 등 성과 보상안을 12일 발표했다.

이번 성과 보상안은 2015년 서비스 오픈 후 전직원을 대상으로 한 첫번째 대규모 보상안이다. 기존 창사 초기 입사자들 일부와 일정 이상 직책자를 대상으로 스톡옵션을 부여한 적은 있으나, 전직원을 대상으로 성과 보상을 제공하는 것은 이번이 처음이다. 이번 보상안에는 정규직 재직자 뿐 아니라 계약직 재직자에 대한 현금 성과급 지급도 포함됐다.

컬리는 이날 임시주주총회에서 정규직 재직자 전원을 대상으로 한 스톡옵션 지급안을 결의했다. 평직원들에게 보다 많은 수량을 배분하기 위해 경영진 포함 임원진(시니어리더 이상)은 부여 대상에서 제외됐다.

개인별 스톡옵션 부여 수량은 컬리 재직 기간에 따라 차등 배정했다. 직급과 성과는 분배 기준에서 제외했다. 이번 스톡옵션은 부여일 기준 2년 후부터 행사 가능하다.

컬리는 계약직 재직자에 대한 보상안도 마련했다. 현재 계약직 재직자 중 근속 기간 및 잔여 계약 기간을 기준으로 일정 금액을 인센티브 형태로 지급하기로 했다. 이는 스톡옵션 행사 권리 취득 기준이 최소 2년인 점을 고려해, 계약직의 경우 별도로 현금 보상책을 추가로 마련한 것이다.

김슬아 컬리 대표는 "이번 전직원 보상안은 지금까지 컬리의 성장을 위해 헌신해 온 컬리팀 모두에게 드리는 감사의 마음"이라며 "앞으로도 고객들께 더욱 사랑받는 마켓컬리가 되기 위해 컬리팀 모두가 함께 더욱 노력하자는 바람도 담았다"고 말했다.

