[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자가 14일 복주머니 만두를 올린 ‘새해 복 만두 피자’를 출시한다고 12일 밝혔다.

새해 복 만두 피자는 복주머니 만두를 토핑으로 사용해 새해 복을 기원하는 마음을 담았다. 바삭한 씬도우 위에 프로마쥬 블랑 크림 치즈 무스와 블렌딩 치즈 퐁듀 소스, 포테이토 등 다양한 토핑을 올려 먹는 재미를 더했다.

새해 복 만두 피자는 다음 달 3일까지 한정 판매되며 가격은 라지(L) 사이즈 2만6900원, 미디움(M) 사이즈 2만원이다.

