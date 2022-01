세종시, 중소기업 육성자금 550억원 대출지원

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 올해 중소기업 육성자금 550억원을 조성해 대출 지원에 나선다.

시는 시중은행 자금을 활용한 자금지원과 융자금에 대한 이자차액을 보전하는데 중소기업 육성자금을 투입, 지역 중소기업을 지원한다고 12일 밝혔다.

지원자금은 창업자금 60억원, 경쟁력 강화 자금 110억원, 혁신형자금 120억원, 기업회생자금 10억원 등으로 편성됐으며 대출 금리는 1.46%~2.44% 수준이다.

또 자금 부족으로 어려움을 겪는 중소기업에 2%~3%p 이자를 보전하는 경영안정자금 규모를 지난해 120억원에서 올해 200억원으로 80억원 증액하고 코로나19로 피해 입은 기업을 위한 긴급경영안정자금으로 별도 50억원을 편성해 재정지원에 나선다.

중소기업육성자금 신청은 오는 20일부터 가능하며 자금 소진 전까지 연중상시 접수한다.

지원대상은 신청일 현재 세종에 사업장을 둔 제조업, 건설업, 지식서비스산업 등 중소기업이며 기업당 지원금액은 최대 3억원∼20억원이다.

중소기업 육성자금 지원에 관한 기타 자세한 내용은 시청 기업지원과 또는 세종테크노파크 기업혁신 성장팀을 통해 확인할 수 있다.

