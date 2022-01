일동후디스, 하이뮨 네이버 쇼핑라이브 진행

연 매출 1000억원 돌파 기념

[아시아경제 문혜원 기자] 일동후디스는 12일 오후 6시부터 약 90분간 ‘하이뮨 네이버 쇼핑라이브’를 실시하며, 장민호 굿즈 증정 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

일동후디스는 지난해 ‘하이뮨 프로틴 밸런스’가 연 매출 1000억원을 돌파했고, 이를 기념해 최대 50% 할인가에 하이뮨 제품을 만나볼 수 있는 네이버 쇼핑라이브를 기획했다고 설명했다.

판매 품목은 단백질 보충제 ‘하이뮨 프로틴 밸런스’ 제품군(오리지널, 프로 액티브, 앤바디, 주니어 밀크)부터 하이뮨 건강기능식품 (NSC멀티비타민&미네랄, 코큐텐 플러스, 루테인지아잔틴아스타잔틴, 오메가3등)까지 총 15가지로 구성했다.

이번 쇼핑라이브에서는 하이뮨 전속 모델 장민호의 친필 싸인이 담긴 첫 미니앨범, 장민호 얼굴이 새겨진 양면 쿠션 등 특별한 선물을 만나볼 수 있으며, 구매 고객 중 추첨을 통해 각 50명에게 증정한다.

추첨을 통해 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 스틱 선물세트 1박스(50명)’, ‘하이뮨 에코백(100명)’, ‘스타벅스 커피 쿠폰(100명)’을 지급한다. 또 라이브 진행 품목에 한해 ‘스토어찜 중복 할인 쿠폰10% 할인권(3장)’ 사용이 가능해 2만원 이상 구매 시 최대 2만원 할인 혜택을 받을 수 있다. 결제 금액 10만원 이상 구매 시에는 ‘신세계 모바일 상품권 1만원’을 추가 증정한다. 당첨자 발표 및 상품권 전송은 오는 오는 14일에 진행된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr