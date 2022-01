세계은행 "올해 세계경제 성장률 4.1%로 하향…지난해보다 현저히 둔화"

[아시아경제 박병희 기자] 세계은행이 11일(현지시간) 반기 세계 경제 전망 보고서를 공개하고 올해 세계경제 성장률 예상치를 4.1%로 제시했다. 지난해 6월 반기 보고서에서 제시한 예상치 4.3%보다 0.2%포인트 낮췄다. 2020년 코로나19 확산에 따른 세계 경제 침체의 기저효과가 반영되면서 80년 만에 가장 높은 5.5%를 기록한 지난해 성장률에 비해 크게 둔화하는 셈이다.

세계은행은 "코로나19 변이의 발생, 지속적인 공급망 혼란과 인플레이션 압력, 높아진 금융 취약성이 세계 경제의 경착륙 위험을 높일 수 있다"고 경고했다. 높아진 금융 취약성은 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상이 세계 금융시장에 미칠 충격을 언급한 것으로 풀이된다.

세계은행은 미국과 중국의 올해 경제성장률도 지난해에 비해 크게 둔화할 것으로 예상했다.

미국의 경제성장률은 지난해 5.6%에서 올해 3.7%로 둔화할 것으로 예상했다. 중국의 올해 경제성장률은 5.1%에 그쳐 지난해보다 2.9%포인트 하락할 것으로 예상했다. 미국과 중국의 올해 경제성장률 예상치는 지난해 6월 예상치에 비해 각각 0.5%포인트, 0.3%포인트 하향조정됐다.

아이한 고세 수석 이코노미스트는 오미크론 감염이 급증할 경우 세계경제 전망치가 0.7%포인트 하락한 3.4%까지 낮아질 수 있다고 경고했다.

세계은행은 코로나19 외에도 공급망 혼란과 인플레이션이 새로운 변수로 등장했다며 이는 선진국을 포함한 전 세계적인 경기 위험요인이라고 분석했다. 특히 백신 접종률이 낮은 신흥국과 개발도상국이 공장 운영을 중단하면서 공급망 혼란을 더 심화시킬 수 있다고 지적했다.

세계은행은 "공급망 혼란은 코로나19 유행에 따른 공장과 항만의 폐쇄, 날씨로 인한 물류 차질 등의 일시적 요인 때문"이라며 "올해 서서히 공급망 혼란이 해소될 것으로 예상한다"고 밝혔다. 공급망 혼란 해소에 따라 물가도 점진적으로 안정될 것으로 예상했다.

내년 세계 경젱성장률은 3.2%를 기록해 올해보다 더 둔화될 것으로 세계은행은 예상했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr