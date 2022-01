[아시아경제 임춘한 기자] 갤러리아백화점은 최근 프리미엄 스니커즈 열풍에 따라 운동화를 직접 관리할 수 있는 슈케어 상품을 판매한다고 12일 밝혔다.

대표적인 브랜드로 스니커즈 종합 케어 브랜드 ‘슈쉐임’이 있다. 슈쉐임은 천연원료를 사용하여 캔버스, 가죽, 스웨이드 등 모든 신발 재질에 사용 가능하다는 점이 특징이다.

제품 종류로는 ▲오염된 신발을 세척 ▲변색되거나 지워지지 않는 제품을 백화 ▲신발 냄새 제거 ▲물을 포함한 오염으로부터 신발을 보호 등 기능에 따라 총 4가지 제품이 있다.

해당 상품은 갤러리아명품관 프레드시갈 매장에서 판매하고 있으며 가격대는 약 1만원대에서 6만원대이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr