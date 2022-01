가구·인테리어 가격 또 오른다

[아시아경제 김종화 기자] 가구·인테리어업계가 지난해에 이어 올해도 가격을 줄줄이 인상하고 있다.

12일 업계에 따르면 한샘은 다음달부터 창호와 도어 품목을 4% 인상하기로 했다. 3월에는 부엌과 욕실·마루·벽지 품목을 4% 정도 인상할 계획이다.

이케아와 현대리바트도 이미 가격을 인상했거나, 인상할 예정이다. 이케아코리아는 새해부터 수납장과 침대·식탁 등 전체 제품의 20% 품목에 대해 소비자 가격을 평균 6% 올렸다.

현대리바트도 이달 중순부터 온라인몰 주방, 욕실 시공 가구 전제품의 가격을 3~5% 인상한다. 다만, 오프라인 매장의 경우 기존 가격을 유지할 방침이다.

가구·인테리어업계의 가격인상은 지난해부터 계속돼 왔다. 한샘은 지난해 3월·4월·6월 세 차례에 걸쳐 평균 5% 가격을 인상했고, 현대리바트는 지난해 6월·12월 두 차례 가격을 평균 6% 올렸다. 퍼시스그룹도 6월·7월·8월에 걸쳐 평균 5%↑, 신세계까사 역시 9월에 평균 8% 가격 인상을 단행했다.

가구·인테리어업계는 지난해부터 가격을 인상하는 것은 가구의 원자재인 목재 가격과 물류비의 상승세가 꺾이지 않기 때문이라는 입장이다.

대한목재협회에 따르면 침대 프레임 주요 자재로 쓰이는 러시아재 목재 가격은 지난해 12월 기준 ㎥당 57만원으로, 전년동기(39만원) 대비 46.1% 올랐다. 물류비도 고공행진하고 있다. 1월 둘째 주 해상 항로의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난주 대비 1.2% 상승한 5110포인트를 기록했다. 이는 2009년 10월 SCFI 집계를 시작한 이래 사상 최고치다.

업계 관계자는 "지난해부터 원자재와 물류비 상승으로 일부 제품의 가격인상이 불가피한 상황"이라면서 "목재 가격과 해상 운임 상승세가 계속된다면 추가 인상 여부를 검토할 가능성도 없지 않다"고 말했다.

