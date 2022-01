뉴트리, 에버콜라겐 남성 모델로 배우 유태오 발탁

[아시아경제 문혜원 기자] 뉴트리는 대표 브랜드 에버콜라겐의 첫 남성 모델이자 남성 콜라겐 제품인 ‘에버콜라겐 블랙’의 전속 모델로 배우 유태오를 기용했다고 12일 밝혔다.

뉴트리는 유태오의 남성미와 청량한 소년미가 공존하는 독특한 분위기가 에버콜라겐 블랙이 추구하는 이미지와 잘 어울려 모델로 발탁했다고 이유를 밝혔다.

에버콜라겐 블랙은 체계적인 자기 관리를 통해 외모 관리에 자신감을 갖고자 하는 남성들을 위해 지난해 출시된 올인원 남성 콜라겐 제품이다. 식약처로부터 국내 최초 피부 2중 기능성을 인정받은 ‘저분자콜라겐펩타이드’를 주원료로, ▲프랑스산 비오틴 ▲영국산 판토텐산 ▲미국산 아연 등을 함께 배합해 현대인이 가진 각기 다른 고민을 개선하는 데 도움을 준다. 피부 건강은 물론 풍성한 모발 관리와 활력 넘치는 에너지 충전까지 남성들이 필요한 기능성 성분을 간편하게 보충할 수 있다.

뉴트리 관계자는 “콜라겐 제품은 여성이 섭취하는 것으로 많이 알려져 있지만 피부, 연골, 관절 등에 전신에 분포해 있어 남성들에게도 꼭 필요한 성분”이라고 설명했다.

배우 유태오는 드라마 ‘머니게임’, 넷플릭스 시리즈 ‘보건교사 안은영’에 출연해 대세 배우로 입지를 굳히고 나아가 스크린과 브라운관, OTT 그리고 할리우드, 예능, 연출까지 다방면으로 활발한 활동을 이어가고 있다. 뉴트리는 유태오와 함께 1월 유튜브를 시작으로 다양한 캠페인 활동을 진행하며 남성들을 위한 이너뷰티 시장을 공략할 계획이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr