이마트24, 전국 매장서 ‘느린 편지함’ 운영…“아날로그 감성 자극”

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 올해 설을 맞아 아날로그 감성을 자극하는 ‘느린 편지함’을 운영한다고 12일 밝혔다.

느린 편지함은 다음 달 6일까지 고객이 매장에 비치된 편지지에 편지를 써서 넣으면 8개월 후인 9월에 기입한 주소로 받아볼 수 있는 이벤트다. 편지는 이마트24가 일괄 보관하다가 올해 9월 초에 우체국을 통해 발송할 예정이다.

앞서 이마트24는 지난 해 추석을 맞아 고객에게 기분 좋은 경험을 선사하기 위한 감성 마케팅으로 느린 편지함 이벤트를 진행했고, 1200여통의 편지가 접수됐다.

이마트24 관계자는 “지난 추석에 고객들이 느린 편지함에 넣어주신 편지들을 보면서 소중한 편지가 잘 전달될 수 있도록 해야겠다는 책임감이 크게 느껴졌다”며 “좋은 추억을 만들었다는 긍정적인 반응도 확인할 수 있었다”고 말했다.

