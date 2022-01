경기도 소방, 평택 화재현장 투입 소방관 '건강 및 긴급 심리진단'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 평택 물류센터 신축공사장 화재현장에 투입된 소방공무원들의 건강과 동료직원들의 심리안정을 돕기 위한 건강진단과 긴급 심리지원을 실시한다.

경기도 소방재난본부는 평택 물류센터 화재 발생 시 현장에 투입됐던 소방공무원이 다량의 유해물질에 노출됨에 따라 이들을 대상으로 오는 18일까지 건강진단을 진행한다고 12일 밝혔다.

투입 소방공무원들은 평택굿모닝병원을 비롯한 3개 검사기관에서 호흡기 진단과 흉부 방사선 촬영, 전혈구(벤젠) 검사, 혈중금속 농도 측정 등의 검사를 받게 된다.

이와 함께 현장투입 소방관들의 심리안정을 위한 긴급 심리검사도 실시된다.

대상은 순직사고가 발생한 송탄소방서 전 직원(250명)과 고인과 친분이 있거나 스트레스를 호소하는 희망직원이다.

심리거사는 내ㆍ외부 상담 전문인력이 직접 소방서에 파견돼 1대1 개별 긴급상담과 심리 위험도 진단(위기스크리닝 검사 등)을 하게 된다.

권용성 경기소방본부 소방행정과장은 "직원들의 갑작스런 순직으로 도 소방공무원들의 심리적 충격도 크다"며 "건강진단과 긴급 심리지원을 통해 직원들의 마음을 위로하고 하루빨리 일상생활로 복귀할 수 있도록 세밀하게 살피겠다"고 전했다.

