[아시아경제 양낙규 군사전문기자]11일 오후 1시 45분쯤 경기도 화성시 정남면 관항리 인근 야산에 전투기가 추락했다.

공군과 소방당국에 따르면 이날 공군 수원기지 F-5E 1대가 이륙하여 상승 중 추락했다. 조종사의 비상탈출 여부는 확인 중이다.

소방당국은 전투기가 추락했다는 다수의 신고를 접수해 현장에 소방헬기 2대와 차량 18대, 인명 40명 등을 급파했다.

추락한 전투기에는 조종사인 1명 외에 다른 탑승자는 없는 것으로 파악됐다.

