'서울~거제' 2시간대 이동가능…'남부내륙철도' 본격 추진

정부가 국비 4조8015억원을 투입해 경북 김천에서 경남 거제를 연결하는 177.9㎞ 길이의 '남부내륙철도' 건설사업을 본격적으로 추진한다. 2027년 철도가 개통되면 서울에서 거제까지 2시간대에 이동이 가능해진다.

국토교통부는 남부내륙철도 건설사업에 대한 기본계획을 오는 13일자로 확정하고 고시할 계획이라고 11일 밝혔다.

남부내륙철도는 2027년 개통을 목표로 국비 4조8015억원을 투입해 김천에서 거제까지 단선철도 177.9㎞를 잇는 사업으로 총 정거장 5개소와 차량기지 1개소를 건설한다. 열차의 최고속도는 250㎞/h다.

이 사업은 2019년 선정된 국가균형발전 프로젝트 23개 사업 중 사업비가 최대 규모다. 서부영남 지역의 산업·관광 등 지역경제 발전을 뒷받침할 핵심적인 철도 인프라 사업으로 이번 기본계획 고시를 계기로 설계·시공 등 사업을 본격적으로 추진한다.

향후 건설이 완료되면 수도권에서 출발한 KTX, SRT가 경부고속철도를 거쳐 김천역에서 거제시까지 운행하는 노선과 진주역에서 경전선을 활용해 마산역까지 운행하는 노선이 마련된다. 이를 통해 고속철도 서비스의 소외지역이었던 영남 서부지역이 수도권에서 KTX로 2시간50분대에 연결된다.

정부는 남부내륙철도로 인해 생산효과 약 11조4000억원, 고용효과 약 8만9000명이 발생할 것으로 보고 있다.

올해 기본계획을 마련하는 '수서~광주' 구간과 지난해 12월 개통한 '이천~충주' 구간, 2023년 개통하는 '충주~문경' 구간, 예비타당성조사 중인 '문경~김천' 구간 사업이 모두 마무리되면 남부내륙철도는 경기·충청·경상권을 잇는 핵심 노선으로 자리매김한다.

정거장은 김천, 성주, 합천, 진주, 고성, 통영, 거제, 마산역으로 성주, 합천, 고성, 통영, 거제에 역사가 신설되고 김천역(경부선)과 진주역(경전선)은 환승역으로 개량된다.

강희업 국토부 철도국장은 "이번 남부내륙철도 건설사업을 통해 건설 일자리 창출, 지역 관광활성화 등 지역경제에 활력을 불어넣고, 청년인재 유입으로 수도권과의 격차를 해소하는 등 국가균형발전의 대표적인 성공 모델이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

