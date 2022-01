홍준표 "저질 대선에 참담…초등학교 반장 선거로 전락"

"대선이 대선답게 치러졌으면 한다"

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 10일 이재명 더불어민주당 대선 후보와 윤석열 국민의힘 대선 후보의 공약 경쟁을 두고 "저질 대선"이라고 혹평했다.

홍 의원은 이날 페이스북에 글을 올려 "국가 백년대계를 논해야 할 대선이 초등학교 반장 선거로 전락했다"며 이같이 말했다.

그는 "'나를 찍어주면 여러분들에게 연필 한 자루씩 드리겠습니다', '아닙니다. 나는 여러분들에게 공책 한 권씩 드리겠습니다'"라며 "초등학교 반장 선거도 아니고 대선이 왜 이렇게 저급하게 됐나"라고 비판했다.

이어 "참으로 국민 앞에 고개 들기가 부끄러운 저질 대선을 바라보는 참담한 요즘"이라며 "대선이 대선답게 치러졌으면 하는 바람"이라고 했다.

앞서 이 후보는 전 국민 재난지원금, 탈모약 건강보험 적용 등의 공약을 검토 중인 것으로 전해졌다. 윤 후보 또한 페이스북을 통해 ▲성범죄 처벌 강화, 무고죄 처벌 강화 ▲여성가족부 폐지 ▲병사봉급 월 200만원 등 세 가지 공약을 제시했다. 일각에서는 양당 대선후보의 이 같은 공약이 '포퓰리즘 공약'이라는 비판도 나온다.

홍 의원은 전날에도 윤 후보의 공약에 쓴소리를 내놓았다. 그는 자신이 운영하는 온라인 커뮤니티 '청년의꿈'에서 윤 후보의 '병사봉급 200만원' 공약에 대해 "무책임한 헛공약"이라고 지적했다. '병사 월급 200만원과 여가부 폐지 공약 효과로 20대 남성 표심을 약간 잡은 듯하다'는 말에는 "글쎄요"라며 회의적인 반응을 보였다.

