집안일 해주는 스타트업 인기

세탁 '런드리고' · 청소 '청소연구소' 등 월 20% 성장

빨래와 청소 등 집안일을 책임지는 스타트업 서비스가 인기를 얻고 있다. 코로나19 장기화로 집에 머무는 시간이 길어지고 라이프 스타일이 바뀌면서 사용자가 크게 증가한 것이다. 차별화 경쟁을 치열하게 펼치는 각 업체들은 서비스 제공을 넘어 관련 상품을 판매하는 이커머스의 영역으로도 사업 확장에 나섰다.

13일 의식주컴퍼니에 따르면 비대면 모바일 세탁 서비스 ‘런드리고’는 최근 주문건수와 매출이 월 평균 20%씩 성장하고 있다. 이 같은 성장세를 바탕으로 런드리고는 지난해 한 해 동안 개별 클리닝 200만벌, 생활빨래 600만 리터, 이불·리빙·신발 25만 점 등의 세탁 주문을 처리했다. 겨울 한파로 인한 성장세는 더 눈에 띈다. 런드리고에서 지난달 말 주말 물빨래 주문량이 직전 3개월 대비 150% 증가했을 정도다.

생활연구소가 운영하는 홈클리닝 서비스 청소연구소도 매월 평균 20% 안팍으로 성장하고 있다고 밝혔다. 청소연구소는 가사 도우미 중개 서비스를 IT플랫폼으로 옮겨와 고객과 청소 매니저가 모바일 앱에서 검색, 예약, 관리 등을 이용할 수 있는 서비스다. 서비스 지역 확대로 최근 등록된 청소매니저 수만 5만4000명까지 늘었다. 이를 통해 2017년 1월 서비스 개시 이래 지난 5년 간 홈클리닝 서비스 예약은 100만 가구 이상, 누적 343만 건에 달한다.

이들 스타트업은 플랫폼 경쟁력을 기반으로 상품 개발과 판매로 사업 영역을 넓히고 있다. 런드리고가 최근 자체 브랜드(PB) ‘라이프고즈온’를 출시한 것이 대표적이다. 전용 세탁 수거함을 통해 세탁물과 함께 상품을 배송하는 방식이다. 런드리고는 세탁물과 함께 일상에 필요한 다양한 상품을 배송비 없이 받아볼 수 있도록 했다. 판매 상품은 샴푸, 린스, 로션, 치약, 칫솔 등 일상에서 주기적으로 사용하는 제품을 비롯해 타월, 침구류, 티셔츠, 속옷, 양말 등 세탁과 수선 서비스를 통해 관리 가능한 제품군 등이다.

생활연구소도 가사노동에 대한 분석과 연구를 통해 지속적으로 청소도구나 세제를 비롯한 다양한 상품들을 출시하고 있다. 스타트업 업계 관계자는 "혁신 기술은 멀리 있는 것이 아니라 생활 속의 불편함을 해결하는 데서 출발한다"며 "사람들의 일상을 가까이서 편리하게 도와주는 스타트업들이 새해에도 고성장을 거듭할 것"이라고 설명했다.

