정읍시, 지방상수도 공기업 경영평가서 ‘우수기관’ 선정

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 행정안전부 주관 2021년 지방상수도 공기업 경영평가에서 우수기관으로 선정돼 재정 인센티브 3800만원을 확보했다.

시는 수도사업 운영과 관리, 경영개선, 서비스 실태 등의 평가에서 높은 점수를 받아 우수기관으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

특히 코로나19 피해 소상공인을 포함해 모든 시민에게 수도 요금을 감면하는 등 코로나19 위기 극복을 위한 지원책을 펼쳐 우수한 평가를 받았다.

지방공기업 경영평가는 행정안전부가 지방공기업의 건전한 재정 유지 동기 부여를 위해 경영실적이 우수한 기관을 선정하고 재정 인센티브를 지급하기 위해 마련된 제도다.

지난해 전국 113개 기초 지방자치단체 상수도 지방공기업을 대상으로 3개 지표 지속가능경영, 경영성과, 사회적 가치에 대해 평가단의 서면 평가와 현지 평가를 통해 2021년 지방공기업 경영평가를 실시했다.

시 관계자는 “정읍시 지방상수도 공기업의 전문경영을 통해 경영 효율성을 더욱더 높이겠다”며 “앞으로도 시민들이 안심하고 마실 수 있는 안전하고 깨끗한 수돗물 공급을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr