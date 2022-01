셀트리온·셀트리온헬스케어, 자사주 1500억원 규모 매입한다

[아시아경제 이춘희 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 189,000 전일대비 6,500 등락률 +3.56% 거래량 693,666 전일가 182,500 2022.01.10 14:04 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 코로나19 자가진단키트 美 아마존서 판매셀트리온, 변이 대응 항체치료제 임상 1상에서 안전성 입증[BBIG 결산] 바이오 미끄러질 때…게임 일어섰다 close 과 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 77,000 전일대비 2,800 등락률 +3.77% 거래량 843,211 전일가 74,200 2022.01.10 14:04 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "렉키로나 수출 증가에…셀트리온헬스케어 4Q 실적 개선 전망"외인 덕에 상승 마감.. 다음주 코스피 3000, 코스닥 1000 넘을까개인과 외인의 순매수.. 코스피 상승 출발 close 가 주가 안정 도모 및 주주가치 제고를 위해 자사주를 매입한다.

셀트리온과 셀트리온헬스케어는 각각 10일 이사회를 열고 자기주식 취득을 결정했다고 이날 밝혔다. 셀트리온은 보통주 54만7946주를 취득한다. 영업일 기준 직전일인 지난 7일 종가 기준 1000억원 규모다. 셀트리온헬스케어는 보통주 67만3854주를 매입한다. 7일 종가 기준 500억원 규모다. 양사는 11일부터 오는 4월10일까지 장내 매수를 통해 자사주를 취득할 예정이다.

셀트리온그룹은 최근 주식 시장 약세 및 주가 하락으로 기업 가치가 지나치게 저평가됐다는 판단 하에 책임 경영의 일환으로 이번 자사주 매입을 결정했다는 설명이다. 10일 기준 셀트리온은 132만3130주, 셀트리온헬스케어는 173만6205주의 자사주를 보유하고 있다.

셀트리온그룹 관계자는 “회사의 본질적 가치와 성장성을 봤을 때 현재의 주가 수준은 기업 가치 대비 지나친 저평가라 판단해 이번 자사주 매입을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 기업가치 보존 및 주주가치 제고를 위한 책임경영을 지속해 나가겠다”고 말했다.

