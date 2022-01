서울 중구청- 중구의회 또 갈등 고조...의회 간부 일방적 인사로 또 마찰

서울 중구청 7일 중구의회 의사과장과 팀장 등 일방적 인사...의회 강하게 반발

[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구(구청장 서양호)와 중구의회(의장 조영훈)는 언제쯤 갈등이 해소될까.

서양호 서울 중구청장이 인사를 통해 또 다시 조영훈 중구의회 의장과 갈등을 만들고 있어 눈길을 모은다.

서 청장은 7일 의회 사무과장과 팀장 3명 등 4명을 의회와 협의 없이 일방적으로 인사 낸 것으로 알려졌다.

이에 따라 조영훈 의장 등 의회는 “서 청장이 취임 초기 일방적으로 의회 직원에 대한 인사를 하더니 임기 말인 이번에도 또 다시 같은 행태를 반복하고 있다”고 비판했다.

중구의회는 이런 조짐을 파악, 6일 공문을 통해 “의회 직원에 대한 인사는 일방적으로 할 수 없다. 결코 받아들일 수 없다”고 밝혔다.

그럼에도 불구하고 7일 예상대로 일방적인 인사가 단행되면서 조 의장과 의회는 크게 흥분하고 있다.

이에 따라 의회는 8일 조 의장을 비롯 의원들이 만나 향후 대응책을 마련할 것으로 보인다.

서울시 구청장들은 의회 직원에 대한 인사를 할 경우 사전 협의를 통해 진행하는 것을 서양호 구청장이 무시해 의회 반발이 큰 것으로 보인다.

서 구청장은 민선 7기 중구청장 취임 이후 조 의장과 갈등을 빚어 더불어민주당 서울시당(위원장 안규백 국회의원)이 두 사람을 불러 청문회를 갖고 화해하지 않을 경우 징계하겠다는 경고를 보내 결국 화해했다.

그러나 이후에도 두 사람간 완전한 화해는 이뤄지지 않아 예산 등 처리에 갈등을 빚었다.

이런 가운데 민선 7기 임기 마지막까지 이런 일이 계속돼 관계자들은 “안타깝다”는 반응을 보이고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr