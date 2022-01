[다시 뛰자, 건설코리아]쌍용건설, 특허 기술력 앞세워 리모델링 업계 1위 '우뚝'

2000년 업계 최초로 전담팀 꾸려

2007년 국내 첫 단지 전체 리모델링

누적 수주 1만가구 눈앞…후발주자와 '격차'

[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설은 아파트 리모델링 시장의 리더로 자리매김했다. 2000년 업계 최초로 리모델링 전담팀을 꾸리고 꾸준히 사업을 강화해온 결과다. 업계 최고인 누적 수주 1만 가구를 눈 앞에 두고 있고 준공 실적도 약 1000가구(974가구)로 확고한 업계 1위이다. 리모델링은 기존 골조를 재활용하고 건축 폐기물을 최소화하는 친환경 건축방식으로 저탄소 녹색성장의 대표 분야이다. 최근 도시정비시장에서 재건축보다 사업 추진 속도가 빠르고 규제가 덜한 리모델링으로 방향을 튼 단지들이 늘어나면서 리모델링 열풍이 불고 있다.

◆누적 수주 1만 가구 달성 목전= 일찌감치 리모델링 사업에 뛰어든 쌍용건설은 2007년 국내 최초 단지 전체 리모델링 사례인 서울 서초구 방배동 쌍용예가 클래식(옛 궁전아파트) 3개동 216가구를 성공적으로 완공했다. 기존에 없던 지하주차장을 만들었고 특히 기존 엘리베이터를 지하 주차장까지 연장하고 기존 건물의 기둥도 가로 또는 세로로 90도 전환하는 등 첨단 기술을 적용해 당시 리모델링 추진단지들의 모범사례가 됐다.

2010년에는 단지 전체 리모델링 2호인 영등포구 당산동 쌍용예가 클래식(옛 평화아파트)를 성공적으로 마무리지었다. 국내 최초로 지하 2층까지 주차장을 신설, 주차대수가 약 5배 늘어나는 등 국내 아파트 리모델링에서 처음으로 적용되는 설계가 다수였다.

쌍용건설은 2011년과 2012년에 단지 전체 리모델링 3, 4호 사업인 도곡동 쌍용예가 클래식(옛 도곡 동신아파트)와 밤섬 쌍용예가 클래식(옛 마포구 현석동 호수아파트) 리모델링도 성공적으로 수행했다. 특히 호수아파트는 국내 최초로 전 세대를 전후좌우로 늘리면서 2개 층을 수직증축하는 등 기존 방식에서 진일보한 리모델링 기술을 선보여 주목받았다.

2015년에는 최고 3개 층을 수직증축하는 평촌 목련 3단지 우성아파트 리모델링을 수주했고 같은 해 7월에는 강동구 최초로 12층에서 14층으로 2개 층을 수직증축하는 둔촌 현대3차 아파트의 리모델링 시공사로 선정됐다.

2016년에는 지상 15∼25층 12개 동, 1156가구로 구성된 분당 한솔마을 5단지를 포스코건설과 공동으로 수주했고 2017년에는 900가구 규모의 옥수 극동아파트 리모델링 공사를 수주해 업계 최고인 누적 수주 1만 가구 달성을 목전에 두고 있다.

◆고급 건축 리모델링서도 두각= 쌍용건설은 고급 건축 리모델링 분야에서도 선두주자로 꼽힌다. 2010년 6월 일반건축물인 타워호텔을 세계 최고의 럭셔리 리조트 호텔인 ‘반얀트리 클럽 & 스파 서울’로 리모델링 했다. 이 외에도 싱가포르의 국보급 호텔인 래플즈 호텔과 싱가포르 캐피털 스퀘어 빌딩 샵하우스를 리모델링한 바 있고, 국내 루이비통사의 아시아 최대 단독 매장인 루이비통 뉴컨셉트 스토어, 서울 힐튼 호텔, 소피텔 앰배서더 호텔 등 다양한 고급건축 리모델링 실적을 보유하고 있는 리모델링 1위 기업이다.

쌍용건설 관계자는 "리모델링 공사는 신축에 비해 난이도가 월등하게 높아 경험이 없는 시공사가 뛰어들기에는 어려운 분야"라고 말했다.

◆경험에 기술을 더하다= 쌍용건설은 최근 리모델링 관련 특허 등록을 완료하며 기술력에서도 후발 주자들과 격차를 벌이고 있다. 쌍용건설은 최근 파일 지지력 확인을 위한 기존 골조를 이용한 시험 공법을 업계 최초로 개발, 특허 등록을 완료했다. 이 외에도 많은 특허와 기술력을 보유하고 있다.

쌍용건설이 보유한 특허기술은 ▲무진동 암반파쇄기의 수평 굴착작업용 브라켓 장치 ▲공동주택 리모델링에서의 기둥 개설공법 ▲엘리베이터 지하층 연장운행을 위한 공동부 시공 방법 ▲댐퍼를 이용한 지진 구조안전성 확보 ▲마이크로 파일을 이용한 개량형 언더피닝 공법 ▲소구경말뚝 및 하중전이프레임을 이용한 벽체존치 건축물 리모델링 ▲리모델링 시 공동주택의 단열완충재 바닥 시공방법 등 총 8건에 달한다.

